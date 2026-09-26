Уведомления о кредитах начнут приходить на «Госуслуги»

Новая мера повысит осведомленность граждан о долговых обязательствах

Фото: Динар Фатыхов

С 1 октября 2027 года банки и МФО будут обязаны оперативно передавать сведения о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй, а те незамедлительно направлять их в личный кабинет заемщика на «Госуслугах». Об этом сообщает Банк России.

Новая мера повысит осведомленность граждан о долговых обязательствах и позволит отказаться от кредита в период охлаждения, если его оформили мошенники или заемщик действовал импульсивно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В уведомлении укажут индивидуальные условия, ставку, сумму долга или лимит по карте и срок возврата. Если сумма превышает 50 тыс. рублей, добавят информацию о возможности отказа и период с точностью до минуты для обращения в банк или МФО.

Соответствующий закон принят Госдумой в июле при участии ЦБ.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появился раздел для психологической поддержки участников СВО. Обращение может быть очным, по видеосвязи или через круглосуточную горячую линию.

Алсу Сабирзанова