С 1 октября в России индексируются тарифы ЖКУ

Правительство устанавливает лишь предельные индексы, выше которых поднимать плату нельзя

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 октября в России индексируются тарифы на все виды коммунальных услуг. Это плановая процедура, которую правительство утвердило на 2026 год, первая индексация прошла с 1 января. Как пояснили в Минстрое, это позволяет снизить риски аварий в ЖКХ и связано с реализацией инвестпрограмм по модернизации сетей, передает РИА «Новости».

Итоговая сумма в платежке зависит не только от тарифа, но и от объема потребления. Например, расходы на отопление вырастут и из-за сезонного увеличения потребления тепла. При этом правительство устанавливает лишь предельные индексы, выше которых поднимать плату нельзя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самый высокий уровень разрешен Ставропольскому краю (+22%), Дагестану (+19,7%) и Тамбовской области (+17,5%). Минимальный — у Хакасии и Чукотки (+8%). В Москве индексация не должна превышать 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Подмосковье — 12,8%.

В регионах с изношенными сетями тарифы растут быстрее, поскольку там нужны большие инвестиции. Влияет и территориальный фактор. В удаленных северных регионах логистика дороже, что сказывается на себестоимости электричества и тепла.

Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п. и приблизит ее к 7%.

Алсу Сабирзанова