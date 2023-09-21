Итоги дня: кандидат в прокуроры Татарстана, температурный рекорд в Казани, запредельная ставка ЦБ Турции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 21 сентября:
- Президент России Владимир Путин с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе. Последний «принес извинения, выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели» российских миротворцев в непризнанной республике и изъявил готовность материально помочь семьям погибших.
- Командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранили от обязанностей, первые подозреваемые уже задержаны.
- Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении двух уголовных дел. В ведомстве признали, что азербайджанские солдаты ошибочно расстреляли автомобиль с военнослужащими Российского миротворческого контингента (РМК).
- Всего российские миротворцы эвакуировали 5 тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов в Нагорном Карабахе. В Минобороны России добавили, что российские миротворцы продолжают выполнение поставленных задач.
- Владимир Путин посетил центр поддержки участников специальной военной операции и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде. Президент России высказался за то, чтобы выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников СВО современными средствами реабилитации.
- Правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Как сообщили в пресс-службе кабмина, временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей, — отметили в правительстве.
- МЧС России завершило поисковые работы и разбор завалов на месте взрыва газа в Балашихе в Московской области. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли (двое из них — спасатели). Завалы на месте взрыва газа полностью разобраны, всего вывезено 226 кубометров мусора.
- Главы МИД Бразилии, Индии, Китая и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется 1 января 2024 года. Также в следующем году ожидается проведение полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году.
- Международные резервы России на 15 сентября составили $576,7 млрд. По данным на 8 сентября, объем резервов составлял $576,6 млрд. За неделю показатель вырос на $0,1 миллиарда.
- Центробанк Турции в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, теперь до 30% — это рекорд с 2003 года. Совет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики для наискорейшего снижения инфляции.
- Стоимость контракта на строительство ледового катка перед медиафасадом казанского стадиона «Ак Барс Арена» снизилась на 3,6%, по сравнению с предыдущим годом (или на 105,9 тыс. рублей). В настоящий момент ценник достигает 2,9 млн рублей, в 2022-м же году начальная цена договора составляла 3 млн рублей.
- В Татарстане в ближайшие выходные сохранится сухая аномально теплая погода без существенных осадков. Днем температуры могут достигнуть +27 °С — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов». Ночные температуры в пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, составят от +7 до +14 °С. За последние несколько лет похожая погода в сентябре наблюдалась только в 2015 и 2018 годах.
- В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в Казани обновлен температурный рекорд 21 сентября. Максимальная температура воздуха составила +25,9 °С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 21 сентября в Казани был зафиксирован в 1937 году (+25,7 °С).
- В Татарстане прививку против гриппа сделали 340 412 человек — это 14% от плана, который составляет 2,4 млн жителей. Из групп риска в республике намерены привить не менее 75% населения.
- Волжско-Камский природный биосферный заповедник планирует обзавестись своей небольшой летней кухней. На реализацию проекта потратят чуть больше 2 миллионов рублей. Некоммерческое сооружение разместят на территории Саралинского участка заповедника.
- Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, где на 1 сентября 2023 года не зафиксировали задолженности по зарплате. В республике она отсутствует уже 14 месяцев подряд. В целом в ПФО задолженность по зарплате на 1 сентября составила 21,9 млн рублей.
- В Татарстане планируют расширить сеть зарядных станций для электрокаров. К следующему году их количество должно достичь как минимум 200. Зарядные станции планируют ставить преимущественно на АЗС. Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрирован 451 электромобиль.
- Согласно источникам нашего издания, кандидатом на пост прокурора Татарстана является Альберт Суяргулов, служащий последние 9 месяцев зампрокурора Санкт-Петербурга. Кандидатура Суяргулова фигурирует в материалах, направленных аппаратом президента РФ Владимира Путина в Совет Федерации при подготовке к заседанию 25 сентября. Действующий прокурор Татарстана Илдус Нафиков выдвинут на должность прокурора Марий Эл.
- В Татарстане приступили к апробированию прототипа Цифровой службы психологической помощи, в рамках которой можно будет попасть на прием к психологам молодежной политики в онлайн-формате. В настоящее время в республике в части психологической помощи и поддержки молодежи реализуются три механизма — экстренная психологическая помощь по телефонам доверия, работа центров психолого-педагогической помощи и цифровая служба психологической помощи.
- Первые тесты на полигоне для испытания беспилотных автомобилей в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане пройдут уже в этом году. Проект находится на финальной стадии создания, первые тесты по малой программе стартуют в 2023 году, а серьезные испытания начнутся со следующего года.
- В Казани четыре трамвая маршрута №3 начали работать без кондукторов, их оборудовали устройствами для самостоятельной оплаты проезда. В ближайшие дни перечень бескондукторных маршрутов пополнят 11 троллейбусов маршрута №7, 14 троллейбусов маршрута №9 и по шесть трамваев маршрутов №6 и 8.
- Главный редактор сайта KazVed Василина Олейник перешла в газету «Республика Татарстан», а само издание станет чем-то вроде онлайн-версии бумажной газеты «Казанские ведомости». Информацию о переходе Олейник подтвердила «Реальному времени». На новом месте работы журналистка также займется сайтом — по ее словам, для того, чтобы он получил более высокие рейтинги. Напомним, летом редакцию «Республики Татарстан» возглавил бывший шеф-редактор ИА «Татар-информ» Алексей Угаров. Он сменил в этой должности Александра Латышева.
Ключевые события 575-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России рассказали об украинской массовой атаке беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в четырех регионах страны: 19 над Крымом и по одному над Белгородской, Курской и Орловской областями.
- Также в военном ведомстве рассказали, что ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрами радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты, все объекты поражены.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино Запорожской области.
- На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Шипиловка Луганской Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777 производства США.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики и отразили атаку в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM.
- Кроме того, уничтожены 75 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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