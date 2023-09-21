Первые тесты на полигоне для испытания беспилотников в «Алабуге» начнут в 2023 году

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Первые тесты на полигоне для испытания беспилотных автомобилей в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане пройдут в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев на форуме Kazan Digital Week.



По его словам, проект находится на финальной стадии создания. Первые тесты по малой программе должны начать уже в этом году, а серьезные — со следующего года.

На полигоне рассчитывают тестировать в том числе беспилотные автомобили пятого уровня, что ускорит их появление на дорогах.

— Есть необходимость создания пилотных участков двух типов. Есть пилотные участки, где нет необходимости создавать скорости, имитировать трафик, где создаются технологии. Вот таких площадок по стране хватает. Последний, третий уровень — это пилотные зоны на дорогах общего пользования. Между первым и третьим должны быть пилотные зоны на изолированных территориях, в которых многоцикловые испытания, постоянно проводящиеся, позволяют ответить на вопросы, нужны ли нам эти технологии… Вот такого у нас не было — это впервые создается на пилотной зоне «Алабуга», — сказал президент ассоциации.

ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» («РОСДОРНИИ») выделило 34,9 млн рублей на создание динамической цифровой карты дорожного движения пилотной зоны (ДЦКДД) в ОЭЗ «Алабуга». Как выяснило «Реальное время», деньги предназначены только на первый этап. По задумке, ДЦКДД сможет оказать информационную поддержку автоматизированной системе беспилотного автомобиля и обеспечить ее ситуационной осведомленностью.

В феврале «Реальное время» писало, что Татарстан ищет подрядчика для устройства второй очереди пилотной зоны по тестированию беспилотных авто. Подробности — в материале интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко