«Раньше там мы растягивали палатку»: Волжско-Камский заповедник обзаведется своей летней кухней
Как говорит директор заповедника, все это время они готовили еду под тентом
Как стало известно «Реальному времени», Волжско-Камский природный биосферный заповедник планирует обзавестись своей небольшой летней кухней. На реализацию проекта собираются потратить чуть больше 2 миллионов рублей. Некоммерческое сооружение разместят на территории Саралинского участка заповедника, он находится в Лаишевском районе республики. Директор заповедника Алексей Павлов рассказал изданию, для чего будет использована кухня и сможет ли принимать гостей.
Материалы доставят по воде или лесной дороге
В проектной документации указано, что строительные материалы будут доставляться в заповедник либо по лесной дороге, протяженность которой составляет 14 километров, либо же воспользовавшись альтернативным вариантом — водным путем в акватории Куйбышевского водохранилища. Будущая постройка будет носить некапитальный характер, а называется она просто — «Летняя кухня».
Стройка будет вестись на территории федерального ООПТ, в заповеднике уверяют, что трудиться строители будут в соответствии с режимом охраны. Начальная цена проекта начинается от 2,1 миллиона рублей. Простоять кухня должна как минимум пять лет и два месяца, а гарантия на технологическое и инженерное оборудование составит три года.
Закончить строительство летней кухни должны до 15 ноября 2023 года.
«По характеристикам соответствует прошлому веку»
Как объяснил «Реальному времени» директор Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов, будущее строение — это не кафе, а некапитальное сооружение. Постройка расположится на территории нижнего кантона в пределах участка хозяйственной деятельности. Летняя кухня будет связана со стационаром Казанского федерального университета, который там находится.
По его словам, новая кухня сможет одновременно принимать порядка 11—15 человек, не более. Как уверяет Павлов, то, что сейчас есть на территории заповедника и именуется кухней, — это просто печь на дровах, на которой готовят еду на большое число людей. Например, есть котел, стол на улице, лавки.
— Раньше там мы растягивали палатку холщового типа, вроде пивной, в летний сезон, когда к нам приезжали студенты и волонтеры. А сейчас мы хотим более основательную и современную кухню. Это будет летнее строение на сваях. Договора пока нет, мы выставили на тендер: кто выиграет — тот и будет делать. У нас бюджетная организация, мы не можем просто так распоряжаться деньгами и с кем угодно договариваться. Все делается в соответствии с законодательством, — заключил собеседник издания.
Добавим, что, согласно статье 9-й режима особой охраны территорий государственных природных заповедников, на территориях государственных природных заповедников запрещается строительство объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на государственные природные заповедники.
Кроме этого, на территории заповедника запрещается пребывание физических лиц, не являющихся работниками федеральных государственных бюджетных учреждений. Также за посещение физическими лицами территорий государственных природных заповедников в целях туризма федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление заповедниками, взимается плата.
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