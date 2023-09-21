«Раньше там мы растягивали палатку»: Волжско-Камский заповедник обзаведется своей летней кухней

Как говорит директор заповедника, все это время они готовили еду под тентом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Волжско-Камский природный биосферный заповедник планирует обзавестись своей небольшой летней кухней. На реализацию проекта собираются потратить чуть больше 2 миллионов рублей. Некоммерческое сооружение разместят на территории Саралинского участка заповедника, он находится в Лаишевском районе республики. Директор заповедника Алексей Павлов рассказал изданию, для чего будет использована кухня и сможет ли принимать гостей.



Материалы доставят по воде или лесной дороге

В проектной документации указано, что строительные материалы будут доставляться в заповедник либо по лесной дороге, протяженность которой составляет 14 километров, либо же воспользовавшись альтернативным вариантом — водным путем в акватории Куйбышевского водохранилища. Будущая постройка будет носить некапитальный характер, а называется она просто — «Летняя кухня».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стройка будет вестись на территории федерального ООПТ, в заповеднике уверяют, что трудиться строители будут в соответствии с режимом охраны. Начальная цена проекта начинается от 2,1 миллиона рублей. Простоять кухня должна как минимум пять лет и два месяца, а гарантия на технологическое и инженерное оборудование составит три года.

Закончить строительство летней кухни должны до 15 ноября 2023 года.

«По характеристикам соответствует прошлому веку»

Как объяснил «Реальному времени» директор Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов, будущее строение — это не кафе, а некапитальное сооружение. Постройка расположится на территории нижнего кантона в пределах участка хозяйственной деятельности. Летняя кухня будет связана со стационаром Казанского федерального университета, который там находится.



— Там и сейчас есть летняя кухня, но ее нужно обновить, она по характеристикам соответствует прошлому веку. И чтобы в дальнейшем ее использовать, требуется обновление. В старой летней кухне ведется приготовление и прием пищи, сейчас она может вмещать в себя сотрудников, но нет места для студентов, которые проходят практику, и научных сотрудников из других организаций. Режим работы заповедника не предполагает наличия посетителей и туристов, туда попасть можно только для научных и эколого-просветительских целей. Соответственно, кто будет приезжать с этими целями в заповедник, смогут пользоваться обновленной летней кухней. Это некоммерческое сооружение, оно предназначено именно для обеспечения и выполнения задач, которые стоят перед заповедником, — дал комментарий Павлов.

По его словам, новая кухня сможет одновременно принимать порядка 11—15 человек, не более. Как уверяет Павлов, то, что сейчас есть на территории заповедника и именуется кухней, — это просто печь на дровах, на которой готовят еду на большое число людей. Например, есть котел, стол на улице, лавки.

— Раньше там мы растягивали палатку холщового типа, вроде пивной, в летний сезон, когда к нам приезжали студенты и волонтеры. А сейчас мы хотим более основательную и современную кухню. Это будет летнее строение на сваях. Договора пока нет, мы выставили на тендер: кто выиграет — тот и будет делать. У нас бюджетная организация, мы не можем просто так распоряжаться деньгами и с кем угодно договариваться. Все делается в соответствии с законодательством, — заключил собеседник издания.

Добавим, что, согласно статье 9-й режима особой охраны территорий государственных природных заповедников, на территориях государственных природных заповедников запрещается строительство объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на государственные природные заповедники.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме этого, на территории заповедника запрещается пребывание физических лиц, не являющихся работниками федеральных государственных бюджетных учреждений. Также за посещение физическими лицами территорий государственных природных заповедников в целях туризма федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление заповедниками, взимается плата.

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