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ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30% — это максимум с 2003 года

15:04, 21.09.2023
ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30% — это максимум с 2003 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центробанк Турции в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, теперь до 30%, что является рекордным показателем с 2003 года, сообщает регулятор.

Как подчеркнули в ЦБ, совет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики для наискорейшего снижения инфляции. Рассчитывается, что это «поможет закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики».

Указывается, что рост цен на нефть и продолжающееся ухудшение инфляционных ожиданий создают дополнительное давление на инфляцию.

В августе Центробанк Турции по итогам заседания повысил ключевую процентную ставку на 7,5 процентного пункта — до 25% после 17,5%. Такой уровень ставки стал максимальным с января 2004 года.

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Маргарита Головатенко
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