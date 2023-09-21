ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30% — это максимум с 2003 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центробанк Турции в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, теперь до 30%, что является рекордным показателем с 2003 года, сообщает регулятор.



Как подчеркнули в ЦБ, совет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики для наискорейшего снижения инфляции. Рассчитывается, что это «поможет закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики».

Указывается, что рост цен на нефть и продолжающееся ухудшение инфляционных ожиданий создают дополнительное давление на инфляцию.

В августе Центробанк Турции по итогам заседания повысил ключевую процентную ставку на 7,5 процентного пункта — до 25% после 17,5%. Такой уровень ставки стал максимальным с января 2004 года.



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Маргарита Головатенко