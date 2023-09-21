Правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.



— Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей, — отметили в правительстве.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизтоплива на биржу. Был организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.

О возможном запрете экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка сообщалось на прошлой неделе. Это был один из двух вариантов, рассматриваемых правительством. В кабмине также думали о повышении экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.



В июне заместитель председателя правительства Александр Новак поручил российским нефтяным компаниям соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок и не извлекать «сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

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Маргарита Головатенко