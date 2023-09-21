Из Нагорного Карабаха эвакуировали около пяти тысяч мирных жителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские миротворцы эвакуировали 5 тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Минобороны России.

— С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около пяти тысяч человек, — рассказали в министерстве.

Уточняется, что все эвакуированные получили горячее питание и место для отдыха, российские военные врачи оказывают им необходимую помощь.

В Минобороны России заявили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач в Нагорном Карабахе.

-...поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента, — добавили в ведомстве.

Вчера власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня с 13.00 после начала 19 сентября азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера». Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в постоянном контакте с властями Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска достигли всех целей в Нагорном Карабахе за сутки операции.

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Илина Хакимова