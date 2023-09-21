В Татарстане начали тестировать прототип Цифровой службы психологической помощи для молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане приступили к апробированию прототипа Цифровой службы психологической помощи, в рамках которой можно будет попасть на прием к психологам молодежной политики в онлайн-формате — получить анонимную психологическую помощь даже в малых населенных пунктах, где нет специалистов. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.



В ведомстве напомнили, что в республике в части психологической помощи и поддержки молодежи реализуется три механизма — экстренная психологическая помощь по телефонам доверия, работа центров психолого-педагогической помощи и цифровая служба психологической помощи, прототип которой в настоящее время уже апробирован в тестовом режиме. Жителям Республики Татарстан доступна экстренная психологическая помощь по детскому (8-800-2000-122) и молодежному (8-800-555-22-20) телефону доверия.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В настоящее время система (речь о Цифровой службе психологической помощи, — прим. ред.) запускается в тестовом варианте, проверяется совместно с педагогами-психологами центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи. Запуск службы с подключением к работе всех центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи Республики Татарстан запланирован после доработки сервиса по итогам теста и финансирования. Проект направлен на молодежь в возрасте 14—35 лет. Подобная практика оказания психологической помощи становится все более актуальной, так как позволяет значительно увеличить охват молодежи доступной психологической поддержкой. Поэтому каждый сервис будет дополнять и усиливать работу в данном направлении, — говорится в ответе министерства.



В Минмолодежи сообщили, что за первое полугодие 2023 года на телефоны доверия поступило более 12 тысяч звонков. Чаще всего молодежь обращается по проблемам принятия себя, взаимоотношения полов и отношений со сверстниками, учебных проблем, переживания травм и многим другим.



— Молодежь Татарстана может обратиться за бесплатной психологической помощью в центры психолого-педагогической помощи детям и молодежи в городе Казани, Набережных Челнах, Лениногорске, Нижнекамске, Чистополе, Бугульме и Альметьевске, — рассказали в ведомстве.



realnoevremya.ru (архив)

Добавим, что в январе этого года сообщалось, что в Татарстане разработали прототип Цифровой службы психологической помощи. Это чаты в Telegram, с помощью которых можно попасть на прием к психологам.



Вместе с тем в регионе представили макет сайта цифровой психологической службы. Планируется, что с внедрением нового сервиса психологическую помощь в онлайн-формате сможет получать молодежь по всей республике, включая отдаленные и малые населенные пункты. Будущий сервис должен помочь молодежи получать консультации посредством видео-конференц-связи из любого района республики, что обеспечит доступность психологической помощи. В дальнейшем он может стать прототипом цифровизации всех профильных служб психологической помощи в Татарстане.



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Александр Зарипов