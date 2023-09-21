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Международные резервы России выросли до $576,7 млрд

17:58, 21.09.2023
Международные резервы России выросли до $576,7 млрд
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Международные резервы России на 15 сентября составили $576,7 млрд. Об этом сообщает Центробанк.

По данным на 8 сентября, объем резервов составлял $576,6 млрд. За неделю показатель вырос на $0,1 миллиарда.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составлял $583,5 млрд. Таким образом, за 15 дней показатель уменьшился на $6,9 миллиарда.

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Айрат Назипов
Экономика

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