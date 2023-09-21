Международные резервы России выросли до $576,7 млрд
Международные резервы России на 15 сентября составили $576,7 млрд. Об этом сообщает Центробанк.
По данным на 8 сентября, объем резервов составлял $576,6 млрд. За неделю показатель вырос на $0,1 миллиарда.
Напомним, объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составлял $583,5 млрд. Таким образом, за 15 дней показатель уменьшился на $6,9 миллиарда.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым