Азербайджанского командира отстранили от службы после гибели российских миротворцев

Командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранили от обязанностей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в одном из российских силовых ведомств.



Источник сообщил, что также задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев.

Минобороны России 20 сентября сообщило, что при возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе автомобиль с российскими военнослужащими «подвергся обстрелу из стрелкового оружия». В результате все находившиеся в машине люди погибли.

В Минобороны Азербайджана после случившегося заявили: для расследования всех обстоятельств случившегося их следственные органы, а также российские следователи сообща работают на месте. Ведомство также выразило «глубокие соболезнования».

Российские миротворцы продолжали выполнять свои функции, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Они эвакуировали 5 тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

Сегодня президент России Владимир Путин по телефону обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе, где 19 сентября Баку начал «антитеррористические мероприятия локального характера». Ильхам Алиев принес извинения после гибели российских миротворцев.

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Маргарита Головатенко