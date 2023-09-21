В Азербайджане возбудили два уголовных дела после гибели российских миротворцев

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении двух уголовных дел в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В ведомстве признали, что азербайджанские солдаты ошибочно расстреляли автомобиль с военнослужащими Миротворческого контингента России (РМК).

— Группой военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанйятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими РМК, ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли пять военнослужащих РМК, — сказано в сообщении.

Кроме того, в тот же день на территории населенного пункта неустановленные лица расстреляли КАМАЗ. В результате инцидента погиб российский миротворец, еще один получил ранения.

— По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, — рассказали в ведомстве.

Минобороны России 20 сентября сообщило, что при возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе автомобиль с российскими военнослужащими «подвергся обстрелу из стрелкового оружия». В результате все находившиеся в машине люди погибли.

В Минобороны Азербайджана после случившегося заявили: для расследования всех обстоятельств случившегося их следственные органы, а также российские следователи сообща работают на месте. Ведомство также выразило «глубокие соболезнования».

По данным СМИ, командира корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранили от обязанностей. Источник сообщил, что также задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев.

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Айрат Назипов