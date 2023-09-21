В Казани бескондукторную оплату запустили в трамваях №3

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани четыре трамвая маршрута №3 начали работать без кондукторов. Их оборудовали устройствами для самостоятельной оплаты проезда, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



В ближайшие дни перечень бескондукторных маршрутов пополнят 11 троллейбусов маршрута №7, 14 троллейбусов маршрута №9 и по шесть трамваев маршрутов №6 и №8.

С 20 сентября в Казани на линии без кондуктора работают вагоны трамвайного маршрута №2 и троллейбусы №13.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За оплатой пассажирами проезда следят мобильные бригады КРО и административный персонал депо. При проверке для подтверждения оплаты необходимо приложить карту к валидатору, который покажет, была ли произведена оплата.



Новую систему оплаты проезда вводят из-за нехватки кондукторов на маршрутах. Впервые она появилась в Казани в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко