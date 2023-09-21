В Татарстане в выходные температуры превысят норму на 7—9°С — ожидается до +27 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные сохранится сухая аномально теплая погода без существенных осадков. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры днем могут достигнуть +27°С — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов».

Ближайшей ночью в Татарстане местами возможен небольшой дождь. Ночные температуры в пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, составят от +7 до +14°С, в воскресенье, 24 сентября, — от +5 до +10 градусов.

В ближайшие трое суток «дневная температура приблизится к рекордным значениям», прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана. Она составит от +21 до +27 градусов.



realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 25 сентября, вероятность осадков небольшая. Днем воздух прогреется до +21..+26°С.

Во вторник, 26 сентября, в республике местами возможен небольшой дождь. Днем прогнозируется от +19 до +24 градусов.



Напомним, в первой половине этой недели прогнозировались заморозки. Они могли наблюдаться на почве и в воздухе ночью и утром 20 и 21 сентября.

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Татьяна Демина