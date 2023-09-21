В Татарстане против гриппа привили чуть более 10% населения от плана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане прививку против гриппа сделали 340 412 человек, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Это 14% от плана, который составляет 2,4 млн жителей, подсчитало «Реальное время».

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану напомнили, что вакцинации против гриппа подлежат ученики 1—11-х классов школ, студенты сузов и вузов, работники медицинских и образовательных учреждений, транспортной и коммунальной сферы, беременные и так далее. Из групп риска намерены привить не менее 75% жителей республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О том, что в Татарстане в этом сезоне привить от гриппа планируют 2 421 486 человек, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщила в конце августа. Она обратила внимание, что это почти 60% населения региона.



Татарстанцам для вакцинации против гриппа доступны вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». На конец августа ситуация по заболеваемости в республике характеризовалась как стабильная.



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Татьяна Демина