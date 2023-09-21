Ильхам Алиев принес извинения после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент России Владимир Путин с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, где 19 сентября Баку начал «антитеррористические мероприятия локального характера». Последний «принес извинения, выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели» российских миротворцев в непризнанной республике и изъявил готовность материально помочь семьям погибших.

— Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте, — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Владимир Путин и Ильхам Алиев также обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и решению гуманитарных проблем в регионе. Президент Азербайджана выразил готовность продолжать взаимодействие по этим вопросам с российскими миротворцами.



Напомним, Минобороны России 20 сентября сообщило, что при возвращении с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе автомобиль с российскими военнослужащими «подвергся обстрелу из стрелкового оружия». В результате все находившиеся в машине люди погибли.

В Минобороны Азербайджана после случившегося заявили: для расследования всех обстоятельств случившегося их следственные органы, а также российские следователи сообща работают на месте. Ведомство также выразило «глубокие соболезнования».

Российские миротворцы продолжали выполнять свои функции, несмотря на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Они эвакуировали 5 тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.



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Татьяна Демина