Татарстан удерживает нулевую задолженность по зарплате 14 месяцев подряд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 1 сентября 2023 года просроченная задолженность по зарплате не зарегистрирована. Она отсутствует в республике 14 месяцев подряд, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Татарстан — один из девяти регионов Приволжского федерального округа, где на начало осени не зафиксировали задолженности по зарплате. Ее нет также в Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, Пермском крае, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях.

В целом в ПФО задолженность по зарплате на 1 сентября составила 21,9 млн рублей. Больше половины этой суммы пришлось на Саратовскую область — 12,1 млн рублей. В Чувашии работникам задолжали 6,4 млн рублей, в Нижегородской области — 1,5 млн рублей, в Удмуртии и Пензенской области — по 900 тысяч рублей.

В России на начало осени суммарная задолженность по зарплате составила 430 млн рублей, сообщил Росстат, проанализировав данные организаций наблюдаемых видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. По сравнению с 1 августа она снизилась на 3,2%, или на 14,2 млн рублей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, 1 июля 2022 года стало первой за продолжительное время датой, когда в Татарстане не зарегистрировали просроченной задолженности по зарплате. Долгое время она была самой большой в Приволжском федеральном округе.

Так, на начало 2022 года она оценивалась в 47,6 млн рублей. На 1 февраля она составляла 47,1 млн рублей, на 1 марта — 46,9 миллиона. В последующие месяцы она оставалась на прежнем уровне: на 1 апреля и 1 мая она оценивалась в 46,2 млн рублей. На начало лета прошлого года задолженность по зарплате в Татарстане опустилась до 41,1 миллиона.



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Татьяна Демина