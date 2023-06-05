Главный редактор газеты «Республика Татарстан» покидает свою должность

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главный редактор газеты «Республика Татарстан» — руководитель ГБУ «Редакция газеты «Республики Татарстан» Александр Латышев покидает свою должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе сказано, что трудовой договор будет расторгнут 8 июня. Об этом попросил сам 69-летний работник.



Фото: pravo.tatarstan.ru

Место Латышева займет Алексей Угаров, который работает шеф-редактором издания «Татар-информ». Он вступит в новую должность с 9 июня.

Александр Латышев отдал своей профессии более полувека. Работать корреспондентом и фотокорреспондентом в газете «Ленинская правда» он начал еще в 1973 году. На прошлой неделе Латышев получил Гран-при XXVI Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм — Хрустальное перо».

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Айрат Назипов