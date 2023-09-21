МЧС России: в Балашихе завершены поисковые работы и разбор завалов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

МЧС России завершило поисковые работы и разбор завалов на месте взрыва газа в Балашихе в Московской области. Об этом сообщили в telegram-канале министерства.

— Всего пострадали 27 человек, из них 7 человек погибли. 8 человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти жертвах, двое из которых — спасатели.

Уточняется, что завалы на месте взрыва газа полностью разобраны, всего вывезено 226 кубометров мусора.

Вчера утром в подмосковном городе Балашихе прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир. Позднее произошло повторное обрушение. СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также провел обыски в управляющей и газовой компаниях.

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Илина Хакимова