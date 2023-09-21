Владимир Путин поручил выделить дополнительные деньги на реабилитацию военных

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/посещение центра «Возвращение»

Президент России Владимир Путин высказался за то, чтобы выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации. Такие слова он произнес во время посещения центра поддержки участников специальной военной операции и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.

— Конечно, я думаю, что на какое-то время нужно в особом режиме обеспечивать этими средствами реабилитации. Но не только. Нужно еще, чтобы людей учили пользоваться, чтобы они умели жить с этим. Чтобы было организовано обслуживание техники современной. Да, она чуть подороже, но нужно, чтобы государство выделило соответствующие дополнительные ресурсы — это точно, совершенно, — передает его слова «РИА Новости».

Во время встречи российскому лидеру показали жилые помещения для маломобильных граждан, продемонстрировали технические средства реабилитации и рассказали об организации предоставления услуг в формате «одного окна».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце мая на первом и третьем этажах Дворца культуры химиков в Казани открыли филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Здесь разместили кабинеты социальных координаторов, группы психологической помощи, группы юридического сопровождения, конференц-зал и так далее. О первых результатах работы казанского филиала — материал «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов