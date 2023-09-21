Страны БРИКС выразили поддержку председательству России в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главы МИД Бразилии, Индии, Китая и ЮАР поддержали председательство России в БРИКС, которое начнется 1 января 2024 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте российского МИДа заявлении по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран объединения на полях 78-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

— Министры были проинформированы о ходе подготовки к предстоящему председательству России в БРИКС в 2024 году. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, — сказано в сообщении.

В заявлении уточняется, что «министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году».

Помимо этого, министры внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по основным глобальным и региональным вопросам повестки дня ООН в сфере политики, безопасности, экономики, финансов и устойчивого развития.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, министры иностранных дел поддержали реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, для повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности.



Главы министерств также обозначили позиции своих стран по конфликту на Украине и вокруг нее и с признательностью отметили предложения по посредничеству для урегулирования:

— Министры вновь обозначили свои национальные позиции в отношении конфликта на Украине и вокруг нее, озвученные на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, и отметили c признательностью соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах в интересах мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года, однако конкретные даты пока не согласованы. Глава МИД России Сергей Лавров гарантировал, что саммит в столице Татарстана пройдет с успехом.



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Илина Хакимова