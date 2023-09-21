Газета «Республика Татарстан» попытается усилиться в интернете

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Главный редактор сайта KazVed Василина Олейник перешла в газету «Республика Татарстан», а само издание станет чем-то вроде онлайн-версии бумажной газеты «Казанские ведомости». Информацию о переходе Олейник подтвердила «Реальному времени».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На новом месте работы журналистка также займется сайтом — по ее словам, для того, чтобы он получил более высокие рейтинги. Напомним, летом редакцию «Республики Татарстан» возглавил бывший шеф-редактор ИА «Татар-информ» Алексей Угаров. Он сменил в этой должности Александра Латышева.

Что касается сайта «Казанских ведомостей», то, получается, что «Татмедиа» свернуло интернет-проект, сохранив печатную версию одноименной газеты под управлением Венеры Якуповой.

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