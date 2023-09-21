Каток у стадиона «Ак Барс Арена» построят за 2,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоимость контракта на строительство ледового катка перед медиафасадом казанского стадиона «Ак Барс Арена» снизилась на 3,6%, или на 105,9 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим годом. В настоящий момент ценник достигает 2,9 млн рублей, выяснило «Реальное время». Для сравнения: в 2022-м начальная цена договора составляла 3 млн рублей.

Каток можно будет эксплуатировать при температуре до +10 градусов

Будущий ледовый каток представляет собой сложное техническое сооружение, сохраняющее свои эксплуатационные характеристики при температуре до +10ºС. В его состав входит:

основание в виде многослойного «пирога» размерами 62 на 32 метра. Оно будет уложено на брусчатке с западной стороны стадиона;

система из полиэтиленовых труб — 25,7 тыс. погонных метра;

ледовая площадка с хоккейным бортом и ограждением — 30 на 60 метров;

холодильная установка с подающим и обратным магистральными коллекторами;

некапитальные вспомогательные сооружения, в том числе скамейка запасных.

Что касается слоев основания, то в их число входит опалубка из деревянного бруса, песок, прослойка из синтетической ткани, теплоизоляционный слой из пенопласта и бетон. Все эти и другие материалы будет закупать сам подрядчик.

Кроме того, исполнитель должен будет установить опоры с точками освещения вокруг катка. Выполнить работы необходимо в течение десяти дней с момента заключения контракта. До наступления холодов на объекте проведут испытания, в ходе которых будет проверено подключение всех систем.

скриншот проектной документации от realnoevremya.ru

Вместе со стоимостью строительства за 2 года снизился и ценник на демонтаж

Напомним, в прошлом году начальная стоимость контракта на монтаж ледового катка у стадиона «Ак Барс Арена» оценивалась в чуть более 3 млн рублей. Победителем тендера стало казанское ООО «Ирбис», которое запросило за свои услуги 2,8 млн рублей. Всего в конкурсе участвовало три компании, одной из которых являлось ООО «ПКП Энергополис» из Марий Эл, занимавшееся устройством катка в 2021-м.

Тогда компания запросила за работу 1,7 миллиона рублей. В прошлом же году комиссия, рассматривающая заявки на участие в тендере, нашла ошибку в документах фирмы и потому сняла ее с конкурса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вместе с возведением катка за последние 2 года упала и цена его демонтажа. В марте этого года на выполнение этих работ АО «Казань Арена» было готово потратить почти 1,5 млн рублей. В 2021 году на эти же цели планировалось потратить 1,7 миллиона.

Исполнителю нужно было слить этиленгликоль из коллектора системы, промыть трубопроводы, демонтировать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки, а также очистить территорию от строительного мусора по завершении работ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году сезон катков стартовал в ноябре

В прошлом году сезон катков в столице Татарстана открылся в ноябре. Всего в городе работало 19 таких площадок в каждом районе города. Среди них традиционные: каток на Кремлевской набережной, стадионы «Трудовые резервы», «Тасма», «Локомотив», «Татнефть Арена», «Ватан» и ипподром.

Сезон был завершен 1 марта, когда в Казани прекратили свою работу катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Как рассказывали в Дирекции парков и скверов, обе площадки проработали 63 дня. В общей сложности услугами проката коньков на них воспользовались около 37 тысяч раз.

Напомним, каток в парке «Черное озеро» проработал свой шестой сезон, а каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли встретил свою первую зиму.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин