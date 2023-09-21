Гидрометцентр Татарстана: «За последние 10 лет аналогичная погода отмечалась в 2015 году»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане установилась аномально теплая погода без осадков — днем 20 сентября воздух прогрелся до +19..+23 градусов. За последние несколько лет похожая погода в сентябре наблюдалась только в 2015 и 2018 годах, сообщили в Гидрометцентре республики.

— За последние 10 лет аналогичная погода отмечалась в 2015 году — большую часть месяца осадков не было, температуры воздуха повышались до +25..+29°С, в отдельные дни до +32°С, — рассказали там.

В сентябре 2018 года в Татарстане дневные температуры достигали +25..+30 градусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра республики, сухая аномально теплая погода без существенных осадков сохранится и в ближайшие выходные — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов», а «дневная температура приблизится к рекордным значениям». Ожидается до +27°С.

В начале следующей недели прогнозируется до +26 градусов. Температурный фон немного понизится во вторник — днем температуры не превысят +24°С, а местами может пройти небольшой дождь.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина