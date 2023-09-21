Прокуратуру Татарстана может возглавить зампрокурора Санкт-Петербурга, Илдус Нафиков выдвинут в Марий Эл

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта прокуратуры Санкт-Петербурга

Источники «Реального времени» назвали кандидата на пост прокурора Татарстана. Это Альберт Суяргулов, который последние девять месяцев служит зампрокурора Санкт-Петербурга.



Кандидатура Суяргулова фигурирует в материалах, направленных аппаратом президента РФ Владимира Путина в Совет Федерации при подготовке к заседанию 25 сентября. На нем, согласно опубликованной повестке, будет рассматриваться и вопрос о согласовании кандидатур, представленных главой государства для назначения на должности прокуроров в субъектах РФ. Перед вынесением вопроса на общее заседание сенаторы обсуждали кандидатов на заседаниях комитетов.

В одном из полученных сенаторами документов, по данным источников «Реального времени», приводится перечень из трех фамилий:

действующий прокурор Татарстана Илдус Нафиков выдвинут на должность прокурора Марий Эл;

зампрокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов — на должность прокурора РТ;

врио прокурора Бурятии Михаил Филичев — на должность прокурора Бурятии.

Заметим, что информация о возможном переводе Илдуса Нафикова в соседний регион по истечении второго срока полномочий звучала еще несколько месяцев назад. А вот фамилия Суяргулова в привязке к Татарстану до сих пор не упоминалась.

скриншот realnoevremya.ru с сайта прокуратуры Санкт-Петербурга

Кандидату в главные прокуроры РТ чуть за 40. Выпускник двух питерских вузов — Военно-морского института и государственного университета. С окончанием последнего в 2010 году приступил к службе в надзорном ведомстве — помощником Всеволожского городского прокурора прокуратуры Ленинградской области. Позднее перешел в областную прокуратуру — работал в отделах по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы.

Уже в 2012-м занял пост зампрокурора Выборгского района Санкт-Петербурга, а через два года занял такую же должность в Курортном районе Северной столицы. С 2017-го работает в центральном аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга, пришел туда на должность начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, но вскоре был повышен до начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Этот пост он оставил в декабре 2022-го, пересев в кресло заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

В прошлом году Суяргулову досрочно присвоили классный чин старшего советника юстиции. В числе его наград есть именное оружие, медаль «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков» и грамота генпрокурора РФ.

Подтвердятся ли прогнозы источников «Реального времени» и поддержат ли сенаторы предложенные президентом кандидатуры, станет известно 25 сентября.

Ирина Плотникова