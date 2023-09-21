Минобороны России: над Крымом за ночь сбили 19 украинских беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Минобороны России рассказали об украинской массовой атаке беспилотными летательными аппаратами самолетного типа в четырех регионах страны: над Крымом, Белгородской, Курской и Орловской областями.

— В ночь с 20 на 21 сентября <...> средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей — по одному, — рассказали в ведомстве.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил в своем telegram-канале, что в регионе обезвредили два дрона, пытавшихся атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.



На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с беспилотниками и в будущем смогут полностью ликвидировать подобные угрозы. Он добавил, что полностью исключить эту угрозу можно будет, продолжив специальную военную операцию «до победного конца».



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Илина Хакимова