Итоги дня: послание Рустама Минниханова, ЧП в школе под Казанью, «Москвич» под санкциями
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 сентября:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов огласил ежегодное послание Госсовету республики о внутреннем и внешнем положении региона. Оно продлилось чуть больше часа. «Наша сила — в единстве нашего многонационального народа! Когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны! Победа будет за нами! Мы вместе! Мы можем!», — заявил в завершении речи Рустам Минниханов. Детали — в материале «Реального времени».
- Рустам Минниханов объявил 2024-й в Татарстане Годом научно-технологического развития. Кабмину республики поручено в течение месяца сформировать оргкомитет и в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий.
- Раис Татарстана поручил республиканским органам власти принять меры по усилению информационной безопасности. Он обратил внимание, что число сетевых атак выросло в 7,5 раза.
- Казанский суд рассмотрит первый в истории Татарстана иск о конфискации имущества действующего сотрудника СКР. Стремительный перевод экс-начальника Приволжского отдела Марселя Мустафина из Казани в Следком по Нижегородской области не спас его от дела о «раскулачивании» на 34 млн рублей.
- В Татарстане к новому отопительному сезону на 100% готовы объекты здравоохранения, культуры, социальной защиты и молодежной политики. В работе остается один спортивный объект в Набережных Челнах. Всего подготовили 3 203 котельных — это 99%.
- В начале следующей недели в Татарстане ожидается небольшое похолодание, температуры днем не превысят +20 градусов. В ближайшие выходные сохранится теплая погода — воздух прогреется до +24 градусов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Кремля сохраняющейся напряженностью в Нагорном Карабахе. Москва продолжает вести контакты с Баку и Ереваном и призывает Азербайджан и Армению к сдержанности и к действиям в духе трехсторонних документов, подписанных 2 года назад.
- Между пляжем «Камское море» и киногородком «Семрук» в Лаишевском районе Татарстана появятся веломаршруты. Речь идет о территории, где проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной — киногородок построили специально для них.
- Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что WhatsApp (принадлежит запрещенной в России Meta*) могут заблокировать в России, если он запустит функцию русскоязычных каналов. Он напомнил, что мессенджер принадлежит экстремистской компании.
- Утром в Богородской средней школе Пестречинского района Татарстана от сработки якобы найденной на площадке перед зданием заряженной ракетницы пострадали двое: 8-летний мальчик получил рваную рану губы, еще один ребенок оглушен звуковой волной. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Госсовет Татарстана после заслушивания послания Рустама Минниханова на 47-м заседании принял ряд законопроектов, в том числе о запрете лицам, изменившим пол, быть опекунами, попечителями и усыновителями детей. Депутатами одобрены республиканский закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей, законопроект о внесении изменений в закон о патентной системе налогообложения и так далее.
- Татарстан освободит от уплаты налога на имущество организации, которые занимаются производством этилена методом пиролиза. Таким образом, существенные налоговые преференции получит «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР), на базе которого возводится новый этиленовый комплекс ЭП-600.
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Они обсудили вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками.
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о плохой работе по продвижению законодательных инициатив республики на федеральном уровне. За шестой созыв регион направил в Москву 21 проект. Из них рассмотрели шесть, поддержали — два.
- После продолжительной болезни на 85-м году жизни умерла певица, народная артистка Татарстана Флера Сулейманова. Гражданская панихида состоится в Казани 15 сентября в мечети аль-Марджани в 12:30. Похоронят артистку на кладбище «Курган».
- Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин выступил против пятидневки в школах, заявив, что она увеличивает нагрузку на детей. Он напомнил, что вопрос количества учебных дней в неделе находится в ведении образовательных учреждений.
- Минфин США расширил антироссийские санкции. Ограничение ввели в отношении «Соллерса», «Москвича», АвтоВАЗа. Всего в новом перечне свыше 100 российских компаний.
- Левую часть Крымского моста, пострадавшую в июле 2023 года при теракте, открыли для движения машин. На восстановление поврежденной левой части Крымского моста ушло 59 дней ежедневной работы в круглосуточном режиме.
Ключевые события 568-го дня специальной военной операции на Украине:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать в казанском парке Победы мемориальную зону, посвященную специальной военной операции. Работой займутся кабмин республики и мэрия Казани.
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении отражены восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ. На Запорожском направлении отражены три украинские атаки.
- На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ около н. п. Приютное. На Краснолиманском направлении отражена атака украинской штурмовой группы 63-й механизированной бригады у н. п. Червоная Диброва (ЛНР).
- На Купянском направлении отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки в Харьковской области. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей и гаубица Д-30.
- Истребительной авиацией ВКС России около н. п. Красный Лиман (ДНР) сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки уничтожены и подавлены 53 украинских беспилотника.
- В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Это уже не первое уничтоженное судно Украины. Сегодня утром Киев безуспешно попытался атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Все они были нейтрализованы.
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Илина Хакимова, Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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