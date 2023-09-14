В Черном море уничтожили очередной безэкипажный катер ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, инцидент произошел 14 сентября.

Это уже не первое уничтоженное судно Украины. Сегодня Киев безуспешно попытался атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Все они были нейтрализованы.

Кроме того, украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО удалось уничтожить 11 дронов над Крымом.

Накануне Киев нанес удар по территории судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Патрульный корабль «Василий Быков» сбил семь крылатых ракет и уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте. Пожар на территории завода после ночной ракетной атаки оперативно потушили. В результате инцидента пострадали 24 человека. Также повреждения получили восемь домов.



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Айрат Назипов