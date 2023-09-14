Александр Хинштейн назвал условие блокировки WhatsApp в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) могут заблокировать на территории России, если он запустит функцию русскоязычных каналов. Об этом в своем telegram-канале написал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

— Если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки, — выразил он свое мнение.

Хинштейн напомнил, что мессенджер принадлежит экстремистской компании.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На днях стало известно, что WhatsApp запускает функцию создания каналов, которую анонсировал в июне. Она станет доступной более чем в 150 странах в ближайшие месяцы. Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин указал, что официальную позицию по работе мессенджера на территории России могут пересмотреть, если одной из функции мессенджера станет массовое распространение информации.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



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Айрат Назипов