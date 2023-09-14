Украина безуспешно атаковала корабль Черноморского флота «Сергей Котов»
ВСУ безуспешно попытались атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря. Инцидент произошел в четверг, 14 сентября, в районе 5 часов утра.
— В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Спустя полчаса украинские беспилотники попытались атаковать объекты на территории России. Дежурными средствами ПВО удалось уничтожить 11 дронов над Крымом.
Строительство корабля «Сергей Котов» велось на Зеленодольском заводе им. Горького. В 2016 году Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки патрульного корабля.
Накануне Киев нанес удар по территории судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Патрульный корабль «Василий Быков» сбил семь крылатых ракет и уничтожил все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте. Пожар на территории завода после ночной ракетной атаки оперативно потушили. В результате инцидента пострадали 24 человека. Также повреждения получили восемь домов.
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