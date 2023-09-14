«Камское море» и киногородок «Семрук» в Лаишевском районе Татарстана соединят веломаршруты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Между пляжем «Камское море» и киногородком «Семрук» в Лаишевском районе Татарстана появятся веломаршруты. Об этом «Реальному времени» рассказал гендиректор ООО «Управление природных территорий» Марсель Минуллин.

— Планируем сделать веломаршруты, чтобы люди, которые отдыхают на Камском море, могли попасть и в Семрук. Здесь по берегу около трех километров, но многие не знают об этом месте. Но я считаю, что не увидеть его, такую красоту, — это преступление, — заявил Минуллин.

Речь идет о территории, где проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной — киногородок построили специально для них. После завершения съемочного процесса там остались декорации, которые не стали разбирать.

Позднее появилась идея создать туристско-рекреационный кластер «Белые горы». На реконструкцию декораций фильма и создание необходимой инфраструктуры на первом этапе из федерального бюджета был получен грант в размере 70 миллионов рублей. Все работы в его рамках планируется завершить в конце сентября текущего года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне 2022 года корпорация «Туризм.РФ» заявила о готовности принять участие в финансировании туристско-рекреационного кластера «Белые горы» стоимостью 600 миллионов рублей. Как сообщил первый заместитель генерального директора Денис Секачев, схема финансирования предусматривает вхождение АО «Корпорация Туризм РФ» в капитал проектной компании, но его доля не может быть выше мажоритарной, уточнил Секачев.

Туристско-рекреационный кластер «Белые горы», согласно плану, предусматривал создание центра парусного спорта за 170 миллионов рублей, базы отдыха и рыбалки «Тихая гавань» за 230 миллионов рублей, базы отдыха «Чизерия» стоимостью 100 миллионов рублей, также глэмпинга «Семрук» за 50 миллионов.

Отметим, что кластер «Белые горы» участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.

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Галия Шакирова