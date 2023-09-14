Марат Хуснуллин сообщил об открытии движения по левой части Крымского моста

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Левую часть Крымского моста, пострадавшую летом 2023 года при теракте, открыли для движения машин. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На восстановление поврежденной левой части Крымского моста ушло 59 дней. Работы завершились на один день раньше запланированного срока.

Марат Хуснуллин обратил внимание, что работы на объекте велись рабочими ежедневно в круглосуточном режиме. Они начались уже в день теракта.

— Конечно, это один из этапов. Перед нами еще стоит задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России, — написал в своем telegram-канале Марат Хуснуллин.

Напомним, запустить движение по левой части Крымского моста планировали 15 сентября. Полностью запустить движение намерены к 1 ноября.

Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года два украинских беспилотника. По данным Национального антитеррористического комитета, это произошло в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой.



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Татьяна Демина