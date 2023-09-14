Владимир Путин обсудил отношения России с союзниками с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Они обсудили вопросы, касающиеся развития отношений с ближайшими соседями и союзниками, сообщает Кремль.
Еще они проработали вопросы обеспечения интересов страны в отношениях со странами дальнего зарубежья.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и другие.
Напомним, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин прошло и 25 августа. Тогда обсуждались вопросы поддержки соотечественников за границей.
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