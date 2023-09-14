В Татарстане почти завершили подготовку к отопительному сезону

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане к отопительному сезону 2023/24 года на 100% готовы объекты здравоохранения, культуры, социальной защиты и молодежной политики, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Мазит Салихов.



В сфере образования готовность составляет 99%. В работе остается один спортивный объект в Набережных Челнах.

Всего подготовили 3 203 котельных — это 99%. Завершили подготовку котельных 40 районов Татарстана. Паспорта готовности получили 17 638 многоквартирных домов, или 98% от общего количества.

В Казани на сегодняшний день все 853 посещаемых объекта социальной сферы готовы к началу отопительного сезона. Теплоснабжающие организации в случае похолодания могут досрочно пустить тепло. К подаче тепла подготовлены 635 объектов образования и 116 объектов здравоохранения. Начать отопительный сезон готовы также все 433 многоквартирных дома с индивидуальными системами отопления.

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Маргарита Головатенко