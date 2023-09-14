В Татарстане ожидается небольшое похолодание в начале следующей недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели в Татарстане ожидается небольшое похолодание. В ближайшие выходные теплая погода сохранится — воздух прогреется до +24 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

В ближайшие три дня существенных осадков в Татарстане не ожидается. Днем в субботу, 16 сентября, небольшой дождь возможен местами. Ночью в выходные прогнозируется от +4 до +10 градусов, днем — от +18 до +24°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 18 сентября, теплая сухая погода сохранится. Днем ожидается от +18 до +23 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во вторник, 19 сентября, местами возможны кратковременные дожди. Температурный фон понизится — днем ожидается от +15 до +20 градусов.

Днем 14 сентября в Татарстане наблюдается теплая погода. В полдень зафиксировали от +19 до +22 градусов.

Напомним, в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать до 20 сентября включительно.



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Татьяна Демина