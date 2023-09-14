Татарстан предоставит СИБУРу налоговую льготу на 25 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан освободит от уплаты налога на имущество организации, которые занимаются производством этилена методом пиролиза. Соответствующий закон принят Государственным советом республики на 47-м заседании.



Таким образом, существенные налоговые преференции получит «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР), на базе которого в Татарстане возводится новый этиленовый комплекс ЭП-600.

Льгота будет действовать в течение семи лет. По предварительной оценке, она может составить 24,6 млрд рублей.

Предполагается, что закон будет направлен на поддержку новых крупнобюджетных инвестиционных проектов, которые в дальнейшем смогут приносить дополнительные налоги для республики. В их числе ЭП-600 и другие проекты, инвестиционной стоимостью от 10 млрд рублей



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Маргарита Головатенко