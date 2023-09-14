Татарстан предоставит СИБУРу налоговую льготу на 25 млрд рублей
Татарстан освободит от уплаты налога на имущество организации, которые занимаются производством этилена методом пиролиза. Соответствующий закон принят Государственным советом республики на 47-м заседании.
Таким образом, существенные налоговые преференции получит «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР), на базе которого в Татарстане возводится новый этиленовый комплекс ЭП-600.
Льгота будет действовать в течение семи лет. По предварительной оценке, она может составить 24,6 млрд рублей.
Предполагается, что закон будет направлен на поддержку новых крупнобюджетных инвестиционных проектов, которые в дальнейшем смогут приносить дополнительные налоги для республики. В их числе ЭП-600 и другие проекты, инвестиционной стоимостью от 10 млрд рублей
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