В Татарстане возбудили уголовное дело после ранения ребенка в школе Пестречинского района

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане после инцидента в одной из школ Пестречинского района возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по республике.

— Утром 14 сентября 2023 года в одной из школ в Пестречинском районе в результате срабатывания пускового устройства к сигналу охотника 8-летний мальчик получил рваную рану губы и еще один ребенок был оглушен звуковой волной, — рассказали в ведомстве.



По версии следствия, пусковое устройство принес в школу один из учеников класса, в котором учились пострадавшие. Во время его осмотра произошло случайное срабатывание устройства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Татарстана контролирует этот процесс, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров.

— По предварительным данным, ученик второго класса нашел и принес в школу пусковое устройство к сигналу охотника. Во время совместного осмотра с одноклассниками устройство случайно сработало, — уточнил Руслан Галиев.

Расследование уголовного дела прокуратура Татарстана взяла на контроль.

Напомним, пострадавшего ребенка оперативно увезли на карете скорой помощи в ДРКБ. По предварительным данным, восьмилетний мальчик получил ранение средней степени тяжести.



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Татьяна Демина