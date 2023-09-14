Раис Татарстана сообщил о росте числа сетевых атак в 7,5 раза

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Число сетевых атак за последний год выросло в 7,5 раза. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.

В связи с этим он поручил властям Татарстана принять меры по усилению информационной безопасности.



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Татьяна Демина