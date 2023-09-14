Рустам Минниханов объявил 2024-й в Татарстане Годом научно-технологического развития
Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. Решение он озвучил, оглашая ежегодное послание Государственному совету региона.
Напомним, 2023-й в Татарстане — Год национальных культур и традиций. Оглашая в октябре 2022 года послание Госсовету республики, Рустам Минниханов заявил, что решение принято с учетом «важности сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России».
«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие годы:
- 2013-й — Год экологической культуры и охраны окружающей среды;
- 2014-й — Год культуры;
- 2015-й — Год парков и скверов;
- 2016-й — Год водоохранных зон;
- 2017-й — Год экологии и общественных пространств;
- 2018-й — Год Льва Толстого;
- 2019-й — Год рабочих профессий;
- 2020-й — Год 100-летия ТАССР;
- 2021-й — Год родных языков и народного единства;
- 2022-й — Год цифровизации.
- 2023-й — Год национальных культур и традиций.
Главные тезисы, озвученные раисом Татарстана — в ленте новостей «Реального времени». Рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ — в аккаунтах интернет-газеты в RUTUBE, Вконтакте и YouTube.
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