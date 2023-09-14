Рустам Минниханов объявил 2024-й в Татарстане Годом научно-технологического развития

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. Решение он озвучил, оглашая ежегодное послание Государственному совету региона.

Напомним, 2023-й в Татарстане — Год национальных культур и традиций. Оглашая в октябре 2022 года послание Госсовету республики, Рустам Минниханов заявил, что решение принято с учетом «важности сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России».

«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие годы:

Главные тезисы, озвученные раисом Татарстана — в ленте новостей «Реального времени». Рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ — в аккаунтах интернет-газеты в RUTUBE, Вконтакте и YouTube.

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Татьяна Демина