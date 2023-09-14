«Каждое послание — это ответ на определенные вызовы времени»

О чем говорил Рустам Минниханов истеблишменту Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Если будешь сильным игроком, тогда и Китай будет хотеть с тобой дружить, и Европа. Если останешься слабым, то ничего и не будет. И не стоит искать, к кому бы прислониться», — объяснял гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев общую идею ежегодного послания раиса Татарстана Рустама Минниханова. Оно прошло в большом концертном зале им. С. Сайдашева и продлилось 1 час 10 минут. Больше всего времени раис уделил внутреннему положению республики: поддержке участников СВО и их семей, гражданской ответственности СМИ в «информационных боях с Западом» и предстоящим осенним выборам в парламент республики. Во внешней политике главным событием станет саммит БРИКС — 2024, который укрепит республику в статусе переговорщика с восточными странами. Детали — в материале «Реального времени».

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Основным лейтмотивом послания Минниханова, как и в прежние годы, стала способность республики противостоять внешним вызовам. Но на этот раз испытание оказалось суровее. Специальная военная операция, длящаяся почти два года, оказалась тяжелее международных санкций, о которых до сих пор трубили из каждого утюга. На этот раз — ни слова, словно «отрезало». Вместо этого на первый план вышла тема СВО. Ею была пронизана почти вся речь Минниханова, который закончил по-солдатски: «Когда мы вместе, никакие трудности нам не страшны! Победа будет за нами! Мы вместе! Мы можем!» Финальный аккорд выступления давал ясно всем понять, что республика готовится к затяжному периоду тяжелых испытаний.

Каждый день на передовой наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг, напомнил Минниханов. По его словам, уроженцы и воспитанники республики служат в подразделениях Росгвардии, МВД и ФСБ.

— Девяти татарстанцам присвоено звание Героя Российской Федерации. Более тысячи наших бойцов награждены орденами и медалями, — сообщил он.

Впервые в зале чествовали участников СВО, среди которых был командир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков — медалью Героя России его лично наградил президент страны Владимир Путин. Память погибших военнослужащих зал почтил минутой молчания.

Впервые в зале чествовали участников СВО, среди которых был командир экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Память участников СВО увековечат в парке Победы

Затем зал аплодировал военным династиям, среди которых семьи Соколовых, Сибгатуллиных и Тульчанских. В семье последних три поколения мужчин принимали участие во всех военных операциях. Отцу — 87 лет, он служил в пехоте, а следующие два поколения стали танкистами.

— Сколько у нас орденов — не считали, — рассказал позже журналистам Игорь Тульчанский.

Минниханов заверил, что таких семей в республике много. Здесь чтят и память героев.

— Только в этом году в республике установлены памятники, бюсты и мемориальные доски 22 Героям Советского Союза и Российской Федерации, в том числе участникам спецоперации, — сообщил Минниханов. Он поручил создать мемориальную зону, посвященную СВО, в парке Победы.

И напомнил, что в 2025 году страна будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне: «Правительству, главам городов и районов нужно уже сейчас начать работу по подготовке празднования юбилейной даты».

В республике важным политическим событием станут выборы в Госсовет РТ осенью 2024 года, а чуть раньше, весной, — выборы президента Российской Федерации.

Минниханов поручил создать мемориальную зону, посвященную СВО, в казанском парке Победы. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Уверен, внешние вызовы, которым сегодня противостоит наша страна, выступят дополнительным стимулом к консолидации нашего общества, а татарстанцы в ходе избирательной кампании традиционно продемонстрируют свою высокую активность и поддержку действующего курса нашего национального лидера, — отметил раис республики.

БРИКС-2024, экономический KazanForum: Казань смотрит на Юг и Восток

Во внешнеэкономической сфере приоритетом Татарстана станет развитие взаимовыгодного сотрудничества с исламским миром.

— Эффективной площадкой стал Международный экономический форум KazanForum. Проведенные мероприятия получили высокую оценку руководства страны. В текущем году в нем приняли участие представители более 80 иностранных государств. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что ни о какой изоляции России речи быть не может. Необходимо обеспечить качественную подготовку KazanForum в следующем году, — заявил Минниханов. — Кроме того, следует продолжить взаимодействие по различным направлениям с Организацией исламского сотрудничества, в том числе в контексте мировой молодежной повестки, в сфере науки, культуры, образования, спорта, а также создания условий для халяльного образа жизни.

KazanForum-2023 realnoevremya.ru/Максим Платонов

Важным направлением для привлечения зарубежных инвестиций из исламских стран является реализация федерального закона по партнерским финансам, отметил Минниханов: «Хочу выразить благодарность депутатам Государственной думы от Республики Татарстан за активное участие в его разработке и принятии».

Затронул он и тему проведения в 2024 году в Казани Саммита глав государств БРИКС и БРИКС+ с участием более 20 лидеров стран.

— Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. В рамках саммита пройдет большое количество мероприятий, в том числе мультиспортивные Игры БРИКС. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности и подготовке сферы гостеприимства. Республиканскому оргкомитету совместно с федеральными коллегами необходимо обеспечить ее координацию, — отметил раис республики.

«Нельзя изолировать ни Татарстан, ни Россию»

Также Минниханов поручил правительству и депутатам Госдумы от республики проработать вопрос о сохранении объемов федерального финансирования для республики на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры — замене подлежат более 30% сетей.



— Там есть некоторые поползновения, снижение цифр, но мы хотели бы в полной мере получить эту поддержку.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Прежде всего услышал, что мы победим, и этот настрой абсолютно верный, — поделился впечатлениями от речи Минниханова гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. — Если будешь сильным игроком, тогда и Китай будет хотеть с тобой дружить, и Европа. Если останешься слабым, то ничего и не будет. И не стоит искать, к кому бы прислониться.

— Каждое послание — это ответ на определенные вызовы времени. Вся страна проходит серьезное испытание, поэтому начало и значительная часть послания были посвящены политической ситуации. Татарстан показывает способность реагировать на эти вызовы и позитивно развиваться, — отметил депутат Госсовета РТ Марат Галеев. — Все послание было посвящено перестройке экономики. Большое внимание было уделено воспитанию подрастающего поколения.

— Как обычно, четко подведены итоги, определены векторы развития, но для меня, как спортивного человека, важно, что республика продолжает развивать спортивные события, — отметила экс-депутат Госдумы Ольга Павлова. — Особо важно — это игры БРИКС, на которые более 30 стран подали свои заявки, и Игры будущего. Нельзя изолировать ни Татарстан, ни Россию, мы проведем их на качественном уровне — как Универсиаду.