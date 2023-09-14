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Рустам Минниханов заявил о стабильности экономики Татарстана

10:30, 14.09.2023
Рустам Минниханов заявил о стабильности экономики Татарстана
Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, экономика республики остается стабильной. Заявление он сделал, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона

Смотрите рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте» и YouTube. Главные тезисы, озвученные раисом Татарстана, — в ленте новостей интернет-газеты.

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Татьяна Демина
Экономика Татарстан

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