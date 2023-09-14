Стрельба в школе под Казанью: ученика второго класса увезли с огнестрельным ранением в ДРКБ

Сегодня утром в школе Богородского Пестречинского района в начале учебного дня произошло ЧП. Учащемуся второго класса другой школьник выстрелил в лицо из «самострела» (предварительно), сообщили «Реальному времени» очевидцы. Пострадавшего ребенка оперативно увезли на карете скорой помощи в ДРКБ. По предварительным данным, восьмилетний мальчик получил ранение средней степени тяжести. На место вызваны правоохранительные органы и экстренные службы.

Новость дополняется. «Реальное время» следит за развитием событий.



UPD 09.30 Стрелявший школьник был вооружен чем-то, похожим на ракетницу. На месте работают сотрудники МВД.

09.40 Пострадавших двое. Второй ребенок оглушен выстрелом, его также увезли на скорой.