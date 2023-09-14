Стройка в Алтане, студия в Турции и Lexus: прокуроры нашли целое состояние у экс-главы Приволжского СК Казани

Соответчиком по иску к бывшему высокопоставленному сотруднику Следкома стал обвиняемый в посредничестве во взятке на 18 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский суд рассмотрит первый в истории Татарстана иск о конфискации имущества действующего сотрудника СКР. Стремительный перевод экс-начальника Приволжского отдела Марселя Мустафина из Казани в Следком по Нижегородской области не спас его от дела о «раскулачивании» на 34 млн рублей. Прокурор Татарстана уверен — доходы подполковника юстиции и его семьи не позволяли приобрести «двушку» в Турции, а также коммерческую недвижимость, землю и люксовое авто в Казани. Доказательств, что эти деньги добыты преступным путем, у силовиков пока нет. Однако их происхождение Мустафину придется объяснить суду. Интригу этой истории добавляет личность соответчика по иску — обвиняемого в посредничестве особо крупной взятке.

Что можно купить на офицерскую зарплату?



«Реальному времени» удалось связаться с главным ответчиком. Марсель Мустафин несколько раз отвечал на сообщения журналиста и обещал изложить свою позицию. В итоге комментарий был получен от его представителя — претензии надзорного ведомства ответчик не признает.

Иск за подписью прокурора Татарстана Илдуса Нафикова поступил в Советский райсуд Казани 8 сентября текущего года. В ответчиках значатся сам офицер Следственного комитета, его мать-пенсионерка и жена-домохозяйка. А также некий Алмаз Залалтдинов, не состоящий в родстве с семьей следователя. О нем — чуть позже.

По данным источников «Реального времени», общий размер исковых требований тянет на 34 млн рублей. Причем 6 млн рублей — в денежном эквиваленте, а остальное в натуральном виде.

Прокурор требует аннулировать права собственности супруги Мустафина на ее последние крупные покупки. В этом году она приобрела ради сдачи внаем нежилое помещение площадью 138 «квадратов» на улице Фучика и Lexus. Однако реальным покупателем и бенефициаром сделки проверяющие считают ее носящего погоны мужа.

По данным источников «Реального времени», наслаждалась этим гнездышком в Турции семья начальника Приволжского следственного отдела недолго скриншот realnoevremya.ru с сайта застройщика ЖК

В 2019-м на жену высокопоставленного следователя была зарегистрирована недвижимость на турецком курорте. Речь о двухкомнатной квартире в роскошном жилом комплексе «Ихлас Сити» в курортной Алании площадью 65 квадратных метров — просторный зал, совмещенный с кухней, по типу студии и спальня.

Само здание ЖК всего в пять этажей, находится в 1,5 км от Средиземного моря, к услугам его жильцов — открытый бассейн, теннисный корт, хаммам, фитнес-центр, зоны для барбекю и загара, охрана. А еще — круглосуточная возможность любоваться на море и Таврские горы.

Впрочем, по данным источников «Реального времени», наслаждалась этим гнездышком в Турции семья начальника Приволжского следственного отдела недолго — в 2020-м «двушку» продали. Причем, если верить документам, всего за 2,7 млн рублей. То есть по цене ниже рыночной. Впрочем, эта сделка упростила задачу российскому надзорному ведомству: отчуждать в доход РФ активы на территории другой страны — дело, мягко говоря, непростое, даже в случае уголовного преследования. Зато теперь прокуроры требуют от Мустафиных деньги — те самые 2,7 млн рублей.

По мнению надзорного ведомства, у домохозяйки и подполковника СК просто не было средств для выкупа жилья в Турции. Их общий доход с 2015 года (когда Мустафин стал главным следователем Приволжского района Казани) силовики оценили в 11,2 млн рублей, а объем крупных покупок в тот период втрое превысил эту сумму. Иск подан на все 34 млн рублей, поскольку данных о наличии сбережений проверяющие не получили, зато прикинули, что сумма официальных доходов Мустафиных за семь лет могла целиком уйти на жизнь семьи с детьми.

По документам, цена сделки по продаже «маминой» недвижимости переплюнула доход от турецкой «двушки» — 3,3 млн рублей realnoevremya.ru/Максим Платонов

В списке исковых требований — еще одно нежилое помещение, покупателем которого в прокуратуре также считают Мустафина. Впрочем, его владелицей до 2020-го года числилась мать следователя, чьим основным доходом является только пенсия. По документам, цена сделки по продаже «маминой» недвижимости переплюнула доход от турецкой «двушки» — 3,3 млн рублей. И эти средства Илдус Нафиков теперь просит взыскать в пользу государства.

Кроме того, в суд направлено требование об аннулировании регистрации на земельный участок в казанском поселке Алтан. С 2019 года он числится в собственности Алмаза Залалтдинова. За последние годы там появились баня и коттедж — пока недостроенный. Данные активы прокуратура скромно оценила в 20 млн рублей с лишним и также заявила их в иске к Мустафину. Почему? Да потому, что Залалтдинов в рамках своего уголовного дела якобы дал показания против него, поясняют источники «Реального времени».

Как посредник взятки под силовиков сдал следователя

Ведущий специалист ГК «Автодор» Алмаз Залалтдинов и его супруга Эльмира, председатель одного из ТСЖ Казани, привлекаются к ответственности по обвинению в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере. Уголовное дело расследуется с марта 2023 года во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ.

По версии силовиков, в апреле 2022-го семейная пара в сговоре с некими неустановленными лицами взялась помочь главбуху одной из фирм повлиять на результаты выездной налоговой проверки незаконным способом — обязалась передать должностным лицам правоохранительных органов и ФНС взятки. 10 млн, как полагают в СК, были переданы Залалтдиновой наличными, еще 8 млн переведены со счета проверяемой налоговиками компании на счета ряда фирм для последующей передачи взяткополучателям.

Как считают силовики, в марте 2023 года Залалтдинова вернула главбуху 11 из 18 млн рублей, объяснив, что решить вопрос не получилось. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Таким образом, общий коррупционный взнос составил 18 млн рублей, но результат взяткодателя просто шокировал: налоговики доначислили фирме 87 млн рублей, а вместе с пенями общий размер обязательных к уплате в бюджет платежей составил свыше 100 млн рублей.

Как считают силовики, в марте 2023 года Залалтдинова вернула главбуху 11 млн рублей, объяснив, что решить вопрос не получилось. При этом якобы объяснила: некие правоохранители свою взятку в 1 млн рублей получили, а еще 7 млн рублей являются невозвратной суммой, своего рода гарантией. Через неделю после той встречи и было возбуждено уголовное дело, а супруги Залалтдиновы задержаны. Первоначально суд избрал обоим домашний арест, а попытки водворить хотя бы одного из них в СИЗО — за нарушение режима — успехом не увенчались. В настоящее время у обоих запрет определенных действий. Их адвокаты пока воздерживаются от комментариев по линии защиты.

Заметим, новых фигурантов — тех самых правоохранителей и налоговиков — в деле о взятке, как водится, не появилось.

Какое отношение к этой истории имеет сотрудник СК Марсель Мустафин? Этот вопрос очень интересовал и его начальство. Как уверяет один из источников «Реального времени», в рамках дела Залалтдиновых следователи проверяли имущество семьи и вышли на тот самый участок с баней и домом в поселке Алтан. Однако на допросе обвиняемый в посредничестве вдруг неожиданно заявил — имущество ему не принадлежит. Он лишь номинальный собственник. На вопрос о реальном был дан ответ, который всех весьма напряг.

По данным источников, Валерий Липский требовал провести тщательную проверку на предмет возможной причастности подчиненного к делу Залалтдиновых. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причем, на одной недвижимости в Алтане предполагаемый посредник взятки якобы не остановился. Рассказал и про турецкую квартиру Мустафиных, и про другие покупки этой семьи. Как утверждает один из собеседников «Реального времени», глава Следкома по РТ Валерий Липский якобы потребовал провести тщательную проверку на предмет возможной причастности подчиненного к тому, в чем обвиняют Залалтдиновых. Трясли вроде как даже с применением полиграфа. В результате признаков состава преступления в действиях коллеги не нашли и привлекать его к ответственности не стали.

Суд ждет представителей СК из двух регионов

Свою проверку по доходам и расходам 39-летнего Марселя Мустафина провела и прокуратура. Комментировать ее результаты в ведомстве отказались. Такую же позицию заняли в Следкоме.

Сам Мустафин тем временем написал заявление об отставке с поста начальника районного отдела СК и 7 июля получил назначение на нижестоящую должность, причем за пределами Казани. Выбранная позиция простого следователя в Зеленодольске как нельзя лучше отражала отношение руководства Следкома по РТ к конкретному подчиненному. На таких должностях подполковники не служат. Но Мустафин за время руководства Приволжским отделом успел «отличиться», так что желание списать его куда подальше, видимо, имелось.

скриншот realnoevremya.ru со страницы Нижегородского управления СКР

А вот на новом месте бывший начальник проявить себя не успел. Да и вряд ли успел бы — 7 июля выпало на пятницу, а после выходных Мустафин положил на стол начальству рапорт о переводе в соседний регион. Его приняли в центральный аппарат Следственного управления СКР по Нижегородской области. На должность инспектора в одном из отделов, отмечают источники «Реального времени».



Теперь казанский суд привлекает представителей СК двух регионов в качестве третьих лиц по прокурорскому иску к Мустафиным и Залалтдинову.

По данным «Реального времени», главный ответчик допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу и какую-либо причастность к недвижимости в Алтане отрицал. Сегодня его представитель в разговоре с журналистом по пунктам кратко ответил лишь на претензии со стороны прокуроров. По его мнению, никаких сверхдоходов у семьи Мустафиных нет:

«Собственником дома и участка мой доверитель не является, какие-либо средства в строительство данного объекта он не вкладывал.

Квартира в Турции, действительно, приобреталась — напрямую у застройщика, который является другом семьи, покупали по себестоимости в 2019-м, через год в связи с пандемией коронавируса реализовали.

Оформленное на мать Мустафина помещение покупалось его родителями за свои собственные средства, 1,2 млн рублей.

«Лексус» был приобретен за 3 млн рублей, из которых половину составили средства от продажи двух «Тойот», и еще 1,5 млн рублей были взяты в рассрочку на 5 лет. Других автомобилей в семье сейчас нет».

Из накопленных средств супругой Мустафина было куплено помещение за 1,25 млн рублей. При этом общий доход семьи с 2015 года, с учетом двух проданных автомобилей «Тойота», составил около 13 млн рублей. Если не считать дом с участком, к которым Мустафин отношения не имеет, стоимость всех объектов составляет 6 млн рублей».

Перевод казанского офицера СК в другой регион его представитель объяснил «служебной необходимостью».

Заметим, данный иск о «раскулачивании» в Татарстане далеко не первый. Однако до сих пор ни один действующий сотрудник следствия на сверке деклараций и турецкой недвижимости в оборот не попадал. Дата первого заседания в Советском райсуде Казани пока не назначена.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.