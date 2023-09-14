Стройка в Алтане, студия в Турции и Lexus: прокуроры нашли целое состояние у экс-главы Приволжского СК Казани
Соответчиком по иску к бывшему высокопоставленному сотруднику Следкома стал обвиняемый в посредничестве во взятке на 18 млн рублей
Казанский суд рассмотрит первый в истории Татарстана иск о конфискации имущества действующего сотрудника СКР. Стремительный перевод экс-начальника Приволжского отдела Марселя Мустафина из Казани в Следком по Нижегородской области не спас его от дела о «раскулачивании» на 34 млн рублей. Прокурор Татарстана уверен — доходы подполковника юстиции и его семьи не позволяли приобрести «двушку» в Турции, а также коммерческую недвижимость, землю и люксовое авто в Казани. Доказательств, что эти деньги добыты преступным путем, у силовиков пока нет. Однако их происхождение Мустафину придется объяснить суду. Интригу этой истории добавляет личность соответчика по иску — обвиняемого в посредничестве особо крупной взятке.
Что можно купить на офицерскую зарплату?
«Реальному времени» удалось связаться с главным ответчиком. Марсель Мустафин несколько раз отвечал на сообщения журналиста и обещал изложить свою позицию. В итоге комментарий был получен от его представителя — претензии надзорного ведомства ответчик не признает.
Иск за подписью прокурора Татарстана Илдуса Нафикова поступил в Советский райсуд Казани 8 сентября текущего года. В ответчиках значатся сам офицер Следственного комитета, его мать-пенсионерка и жена-домохозяйка. А также некий Алмаз Залалтдинов, не состоящий в родстве с семьей следователя. О нем — чуть позже.
По данным источников «Реального времени», общий размер исковых требований тянет на 34 млн рублей. Причем 6 млн рублей — в денежном эквиваленте, а остальное в натуральном виде.
Прокурор требует аннулировать права собственности супруги Мустафина на ее последние крупные покупки. В этом году она приобрела ради сдачи внаем нежилое помещение площадью 138 «квадратов» на улице Фучика и Lexus. Однако реальным покупателем и бенефициаром сделки проверяющие считают ее носящего погоны мужа.
В 2019-м на жену высокопоставленного следователя была зарегистрирована недвижимость на турецком курорте. Речь о двухкомнатной квартире в роскошном жилом комплексе «Ихлас Сити» в курортной Алании площадью 65 квадратных метров — просторный зал, совмещенный с кухней, по типу студии и спальня.
Само здание ЖК всего в пять этажей, находится в 1,5 км от Средиземного моря, к услугам его жильцов — открытый бассейн, теннисный корт, хаммам, фитнес-центр, зоны для барбекю и загара, охрана. А еще — круглосуточная возможность любоваться на море и Таврские горы.
Впрочем, по данным источников «Реального времени», наслаждалась этим гнездышком в Турции семья начальника Приволжского следственного отдела недолго — в 2020-м «двушку» продали. Причем, если верить документам, всего за 2,7 млн рублей. То есть по цене ниже рыночной. Впрочем, эта сделка упростила задачу российскому надзорному ведомству: отчуждать в доход РФ активы на территории другой страны — дело, мягко говоря, непростое, даже в случае уголовного преследования. Зато теперь прокуроры требуют от Мустафиных деньги — те самые 2,7 млн рублей.
По мнению надзорного ведомства, у домохозяйки и подполковника СК просто не было средств для выкупа жилья в Турции. Их общий доход с 2015 года (когда Мустафин стал главным следователем Приволжского района Казани) силовики оценили в 11,2 млн рублей, а объем крупных покупок в тот период втрое превысил эту сумму. Иск подан на все 34 млн рублей, поскольку данных о наличии сбережений проверяющие не получили, зато прикинули, что сумма официальных доходов Мустафиных за семь лет могла целиком уйти на жизнь семьи с детьми.
В списке исковых требований — еще одно нежилое помещение, покупателем которого в прокуратуре также считают Мустафина. Впрочем, его владелицей до 2020-го года числилась мать следователя, чьим основным доходом является только пенсия. По документам, цена сделки по продаже «маминой» недвижимости переплюнула доход от турецкой «двушки» — 3,3 млн рублей. И эти средства Илдус Нафиков теперь просит взыскать в пользу государства.
Кроме того, в суд направлено требование об аннулировании регистрации на земельный участок в казанском поселке Алтан. С 2019 года он числится в собственности Алмаза Залалтдинова. За последние годы там появились баня и коттедж — пока недостроенный. Данные активы прокуратура скромно оценила в 20 млн рублей с лишним и также заявила их в иске к Мустафину. Почему? Да потому, что Залалтдинов в рамках своего уголовного дела якобы дал показания против него, поясняют источники «Реального времени».
Как посредник взятки под силовиков сдал следователя
Ведущий специалист ГК «Автодор» Алмаз Залалтдинов и его супруга Эльмира, председатель одного из ТСЖ Казани, привлекаются к ответственности по обвинению в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере. Уголовное дело расследуется с марта 2023 года во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ.
По версии силовиков, в апреле 2022-го семейная пара в сговоре с некими неустановленными лицами взялась помочь главбуху одной из фирм повлиять на результаты выездной налоговой проверки незаконным способом — обязалась передать должностным лицам правоохранительных органов и ФНС взятки. 10 млн, как полагают в СК, были переданы Залалтдиновой наличными, еще 8 млн переведены со счета проверяемой налоговиками компании на счета ряда фирм для последующей передачи взяткополучателям.
Таким образом, общий коррупционный взнос составил 18 млн рублей, но результат взяткодателя просто шокировал: налоговики доначислили фирме 87 млн рублей, а вместе с пенями общий размер обязательных к уплате в бюджет платежей составил свыше 100 млн рублей.
Как считают силовики, в марте 2023 года Залалтдинова вернула главбуху 11 млн рублей, объяснив, что решить вопрос не получилось. При этом якобы объяснила: некие правоохранители свою взятку в 1 млн рублей получили, а еще 7 млн рублей являются невозвратной суммой, своего рода гарантией. Через неделю после той встречи и было возбуждено уголовное дело, а супруги Залалтдиновы задержаны. Первоначально суд избрал обоим домашний арест, а попытки водворить хотя бы одного из них в СИЗО — за нарушение режима — успехом не увенчались. В настоящее время у обоих запрет определенных действий. Их адвокаты пока воздерживаются от комментариев по линии защиты.
Заметим, новых фигурантов — тех самых правоохранителей и налоговиков — в деле о взятке, как водится, не появилось.
Какое отношение к этой истории имеет сотрудник СК Марсель Мустафин? Этот вопрос очень интересовал и его начальство. Как уверяет один из источников «Реального времени», в рамках дела Залалтдиновых следователи проверяли имущество семьи и вышли на тот самый участок с баней и домом в поселке Алтан. Однако на допросе обвиняемый в посредничестве вдруг неожиданно заявил — имущество ему не принадлежит. Он лишь номинальный собственник. На вопрос о реальном был дан ответ, который всех весьма напряг.
Причем, на одной недвижимости в Алтане предполагаемый посредник взятки якобы не остановился. Рассказал и про турецкую квартиру Мустафиных, и про другие покупки этой семьи. Как утверждает один из собеседников «Реального времени», глава Следкома по РТ Валерий Липский якобы потребовал провести тщательную проверку на предмет возможной причастности подчиненного к тому, в чем обвиняют Залалтдиновых. Трясли вроде как даже с применением полиграфа. В результате признаков состава преступления в действиях коллеги не нашли и привлекать его к ответственности не стали.
Суд ждет представителей СК из двух регионов
Свою проверку по доходам и расходам 39-летнего Марселя Мустафина провела и прокуратура. Комментировать ее результаты в ведомстве отказались. Такую же позицию заняли в Следкоме.
Сам Мустафин тем временем написал заявление об отставке с поста начальника районного отдела СК и 7 июля получил назначение на нижестоящую должность, причем за пределами Казани. Выбранная позиция простого следователя в Зеленодольске как нельзя лучше отражала отношение руководства Следкома по РТ к конкретному подчиненному. На таких должностях подполковники не служат. Но Мустафин за время руководства Приволжским отделом успел «отличиться», так что желание списать его куда подальше, видимо, имелось.
А вот на новом месте бывший начальник проявить себя не успел. Да и вряд ли успел бы — 7 июля выпало на пятницу, а после выходных Мустафин положил на стол начальству рапорт о переводе в соседний регион. Его приняли в центральный аппарат Следственного управления СКР по Нижегородской области. На должность инспектора в одном из отделов, отмечают источники «Реального времени».
Теперь казанский суд привлекает представителей СК двух регионов в качестве третьих лиц по прокурорскому иску к Мустафиным и Залалтдинову.
По данным «Реального времени», главный ответчик допрашивался в качестве свидетеля по уголовному делу и какую-либо причастность к недвижимости в Алтане отрицал. Сегодня его представитель в разговоре с журналистом по пунктам кратко ответил лишь на претензии со стороны прокуроров. По его мнению, никаких сверхдоходов у семьи Мустафиных нет:
- «Собственником дома и участка мой доверитель не является, какие-либо средства в строительство данного объекта он не вкладывал.
- Квартира в Турции, действительно, приобреталась — напрямую у застройщика, который является другом семьи, покупали по себестоимости в 2019-м, через год в связи с пандемией коронавируса реализовали.
- Оформленное на мать Мустафина помещение покупалось его родителями за свои собственные средства, 1,2 млн рублей.
- «Лексус» был приобретен за 3 млн рублей, из которых половину составили средства от продажи двух «Тойот», и еще 1,5 млн рублей были взяты в рассрочку на 5 лет. Других автомобилей в семье сейчас нет».
- Из накопленных средств супругой Мустафина было куплено помещение за 1,25 млн рублей. При этом общий доход семьи с 2015 года, с учетом двух проданных автомобилей «Тойота», составил около 13 млн рублей. Если не считать дом с участком, к которым Мустафин отношения не имеет, стоимость всех объектов составляет 6 млн рублей».
Перевод казанского офицера СК в другой регион его представитель объяснил «служебной необходимостью».
Заметим, данный иск о «раскулачивании» в Татарстане далеко не первый. Однако до сих пор ни один действующий сотрудник следствия на сверке деклараций и турецкой недвижимости в оборот не попадал. Дата первого заседания в Советском райсуде Казани пока не назначена.
«Реальное время» будет следить за развитием событий.
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