На 85-м году жизни скончалась народная артистка Татарстана Флера Сулейманова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После продолжительной болезни на 85-м году жизни скончалась певица, народная артистка Татарстана Флера Сулейманова. Об этом «Реальному времени» сообщили в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая, где она много лет была солисткой.

Прощание с певицей состоится завтра в 12.30 в похоронном комплексе «Курган» возле мечети «Аль-Марджани».

Флера Сулейманова родилась 10 марта 1939 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района Татарской АССР. В Казань она переехала 1955-м. Сулейманова не сразу стала певицей: после девятилетки она, рано оставшаяся без отца в семье с еще четырьмя детьми, работала штамповщицей на Казанском валяльно-войлочном комбинате. Но уже тогда ходила в хор, который вела Сара Садыкова при Доме культуры имени Горького. Петь профессионально стала в Актюбинске, ее песни звучали на казахском радио. И только потом, поработав в Ульяновской областной филармонии, она оказалась в Казанской, чтобы тут же попасть в Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров ТАССР. Благодаря этому факту немало записей Сулеймановой хранится в республиканском радиофонде.

На видео она поет классическую «Сибелә чәчем» в современных реалиях: видно, насколько блестящее и актуальное противится этому и выглядит несуразно.

Флера Сулейманова знала и казахские песни, ведь она несколько лет работала в этой республике. При этом сама песня явно написана по мотивам советских композиций того времени — очарование ему придает само пение и лирический текст.

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Максим Кокунин