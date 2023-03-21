Итоги дня: российско-китайские переговоры, Татарстан готовится к паводкам, подорожание риса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 21 марта:
- В Москве прошли переговоры президента Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Последний заявил, что отношения между государствами демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития, и рассказал о намерении укреплять координацию между двумя странами. Встреча прошла в узком составе в закрытом режиме.
- Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на рост экспорта своего продовольствия на рынок Китая. Профильные российские ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой в Китай продукции, а также по улучшению взаимного доступа продуктов питания.
- Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали заявления о планах развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и планах углубления партнерства. Они отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся «на наивысшем за всю историю уровне развития».
- Также Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом. Он сделал такое предупреждение после появления информации о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
- Министр обороны России Сергей Шойгу тоже отреагировал на эту информацию, сказав, что Москве в таком случае есть, чем ответить. «Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше», — сказал он.
- В Татарстане собираются утвердить порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Создание подобных реестров еще в октябре 2022 года анонсировала российская Минцифра — для предоставления отсрочки сотрудникам стартапов от частичной мобилизации.
- Верховный суд России разъяснил, что сдача в плен считается преступлением, если она была добровольной, то есть совершенна сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику. Если же военный по физическому состоянию не был способен уклониться, уголовную ответственность он не понесет.
- В ответ на жалобу на сугробы во дворах, которые грозят весенним потопом, в исполкоме Казани жителям порекомендовали доплатить за вывоз снега. «Реальное время» рассказывает о перспективе горожан получить еще одну строку в счетах-фактурах, требованиях к зимней уборке придомовых территорий, причинах, по которым дворовые сугробы не отправляют на «переплавку», и странностях работы снегоплавильных станций.
- Самозанятые Татарстана за 3 года увеличили выручку в 18 раз: к началу 2023 года они заработали в общей сложности 75 млрд рублей. За время действия специального налогового режима количество самозанятых в республике выросло в четыре раза: с 61,9 тысячи до 247 тысяч человек.
- На 1 января 2023 года численность населения Татарстана составила 4 001 625 жителей. За год она выросла на 1 541 человека. Татарстан — единственный регион Приволжского федерального округа, где численность населения по итогам 2022 года увеличилась.
- Татарстан готов предложить Средневолжскому территориальному управлению Росрыболовства с предложением присвоить казанскому озеру Кабан статус водного объекта рыбохозяйственного значения. В случае его одобрения природоохранные надзорные органы смогут воздействовать на недобросовестные предприятия, сбрасывающие в него стоки. Последний раз мор рыбы случился летом 2021 года.
- В Татарстане в 2023 году по сравнению с 2022-м количество одиннадцатиклассников сократилось, а девятиклассников — выросло. ЕГЭ по русскому языку в этом году должны написать 14 937 человек. ОГЭ сдавать будут 40 090 выпускников девятых классов. На единый республиканский экзамен по родному (татарскому) языку записались восемь человек — на семь больше, чем в 2022-м.
- В целом государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) в Татарстане сдадут 16 546 человек, из которых 15 179 — выпускники школ этого года.
- В Татарстане по итогам февраля совершили более 7,1 тысячи сделок купли-продажи. Это на 24,3% больше, чем в январе 2023 года.
- В России возможно подорожание цен на рис — производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем. Источник в одной сети заявил, что два производителя уведомили о росте стоимости с 27 марта на 8—19%. Однако решение о пересмотре цен пока не принято.
- Собственники федерального ретейлера «Впрок», магазинов товаров повседневного спроса, челнинские бизнесмены Дмитрий Калачев и Алексей Видякин выкупили логистическую компанию, через которую проходит общая выручка всех магазинов сети. В результате перераспределения активов партнер предпринимателей Рамиля Романовская сможет нарастить свою долю в другой компании группы.
- Владимир Путин заявил, что Россия ждет делегацию спортсменов из Китая в Казани на первом турнире «Игр будущего». Он предложил Поднебесной принять вторые Игры.
- Венгрия воспользовалась своим правом вето касательно совместного заявления государств — членов ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого опубликовал заявление от своего имени, «принимая к сведению» решение Международного уголовного суда (МУС).
- В Татарстане для предотвращения последствий от подтопления дорог необходимо провести первоочередные работы по ремонту и строительству трех мостовых сооружений. Особого внимания требуют работы на реке Казанке (мост «Миллениум»), реке Ноксе и вблизи населенных пунктов Клыки и Вознесенское, а еще вдоль реки Меша в Лаишевском районе. Всего на превентивные работы потрачено 1,28 млрд рублей.
Ключевые события 391-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ около н. п. Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР).
- На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ у н. п. Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР).
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ у н. п. Угледар, Новомихайловка (ДНР) и Преображенка Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 95 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.
- Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 около н. п. Шандриголово (ДНР), Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотник. Перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
- Истребительной авиацией ВКС России у Никаноровки (ДНР) в воздушном бою сбит украинский самолет Су-25.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесЭкономикаНедвижимость
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