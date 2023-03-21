Россия намерена увеличить экспорт продовольствия в Китай

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассчитывает на рост экспорта своего продовольствия на рынок Китая. Об этом сообщает RT.

Как отметил российский лидер, профильные российские ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой из России в Китай продукции, а также по улучшению взаимного доступа продуктов питания.

— Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на емкий китайский рынок, — сказал Путин.

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

Он добавил, что товарооборот между двумя странами в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — $185 млрд. Ожидается, что в нынешнем году показатель вырастет, превысив $200 млрд.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Встреча прошла в узком составе в закрытом режиме. В ходе нее российский президент призвал поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Китайский лидер намерен укреплять координацию между двумя странами.

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Айрат Назипов