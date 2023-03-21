В Татарстане на предотвращение последствий паводков потратили 1,28 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане для предотвращения последствий от подтопления дорог необходимо провести первоочередные работы по ремонту и строительству трех мостовых сооружений. Об этом сообщил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николай Суржко на заседании по предотвращению паводка в Доме правительства РТ.

По его словам, требуется ремонт через реку Большой Черемшан вблизи населенного пункта Урняк — его подтапливает более 5 лет. Необходимо строительство моста через реку Казанку вблизи населенного пункта Качелино Арского района, здесь проезд сильно затруднен во время паводка. Также необходимо строительство мостового перехода вблизи н.п. Теплое Болото Мамадышского района. Всего в 17 муниципальных образованиях необходимо провести работы по чернению и распиловке льда, подано 14 заявок на проведение взрывных работ.

По словам Суржко, особого внимания требуют работы по реке Казанка (мост «Миллениум»), реке Нокса и вблизи населенных пунктов Клыки и Вознесенское, а еще вдоль реки Меша в Лаишевском районе. Всего на превентивные работы потрачено 1,28 млрд рублей.

Подготовлены 158 пунктов для временного размещения вместимостью 41,7 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При неблагоприятном сценарии весеннего половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть территории 220 населенных пунктов в 39 муниципалитетах. Это 13,6 тысячи человек, десять социально значимых объектов, 47 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста и три объекта экономики.



19 марта в селе Турминском Кайбицкого района Татарстана освободили от воды 16 приусадебных участков. Их подтопило из-за повышения уровня воды на реке Кубне.



Улицы Казани в начале прошлой недели уже успели утонуть в тающем снегу. Ночной дождь и плюсовая температура лишь ускорили процесс, создав аварийные ситуации на дорогах, остановив трамвайное движение, а также затопив подвалы и переходы. Власти столицы Татарстана оказались не готовы противостоять стихии, а ее жители попросту не могут выйти из дома. Чего ожидать от погоды и какие проблемы необходимо решать прямо сейчас — в материале «Реального времени».

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Луиза Игнатьева