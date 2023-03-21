Bloomberg: Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС об ордере МУС на арест Путина

Венгрия воспользовалась своим правом вето касательно совместного заявления государств-членов Европейского союза (ЕС) о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина.

— Вето Будапешта означало, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого опубликовал заявление от своего имени, «принимая к сведению» решение Международного уголовного суда (МУС), — сообщает Bloomberg.

По информации издания, в понедельник министры юстиции ЕС опубликовали заявление в поддержку решения МУС, которое не подписала Венгрия. Агентство предположило, что Будапешт заявит о своей позиции, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.



17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Напомним, в России не признается МУС и его действия.

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Илина Хакимова