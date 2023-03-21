В Татарстане сократилось число выпускников 11-х классов и выросло количество девятиклассников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2023 году по сравнению с 2022-м количество одиннадцатиклассников сократилось, а девятиклассников — выросло. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



ЕГЭ по русскому языку, обязательный для каждого одиннадцатиклассника экзамен, в этом году должны написать 14 937 человек. Это на 748 выпускников меньше, чем в 2022 годом, рассказал глава Минобрнауки Татарстана.

Количество девятиклассников, которые в 2023-м напишут Основной государственный экзамен, выросло по сравнению с прошлым годом на 3 796 человек. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 40 090 участников ОГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказали в Минобрнауки Татарстана, в региональной информационной системе зарегистрировано 16 546 участников ГИА-11. Из них 15 179 выпускники 2023 года.



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Татьяна Демина