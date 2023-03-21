Си Цзиньпин: «Российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития»

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил отношения между Россией и Китаем. По его словам, между двумя странами углубляется политическое взаимодоверие.

— Благодаря нашим общим усилиям российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, — приводит его высказывание «РИА Новости».

Китайский лидер также заявил о намерении укреплять координацию между двумя странами. Он выразил готовность обозначить план развития российско-китайских отношений.

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

В свою очередь президент России заявил, что во время переговоров обе стороны провели содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Встреча прошла в узком составе в закрытом режиме.

Накануне Путин и Си Цзиньпин общались на протяжении 4,5 часа. Позднее их общение продолжится с участием делегаций двух стран. Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным рабочим визитом. Основные тезисы их встречи — в материале «Реального времени». О том, что еще обсудили лидеры двух сверхдержав, каковы перспективы их сотрудничества, говорили сегодня в обзоре «Реальное время Live».

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Айрат Назипов